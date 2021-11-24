Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde yeni bir dönem başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı Beştepe'de ağırladı. Bu önemli ziyaret, kritik alanlarda varılan anlaşmalarla tamamlandı.

Türkiye'ye doğrudan yatırımları artıracak; ticaretten enerjiye, ulaşımdan sağlığa birçok alanda anlaşmalar imzalandı.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını duyurdu. Açıklamaya dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/E7IsElTuRO pic.twitter.com/7QFm5DJAnn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 24, 2021

Baş başa görüşme

Erdoğan ve El Nahyan heyetlerarası toplantıya da başkanlık yaptı.

İki ülke ilişkilerinde yeni dönemin kapısını aralayacak tüm kritik başlıklar masadaydı. Yatırımlar, askeri ve güvenlik iş birliği konuları ile Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Birçok alanda iş birliği

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından imza törenine geçildi. Ticaret, enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imza altına alındı.

10 milyar dolarlık yatırım fonu

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın huzurunda imzalanan anlaşmaların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mohamed Hasan Al Suwaidi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni dönem ilişkilerinde üst düzey görüşmeler bundan sonra da devam edecek.