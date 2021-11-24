Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Konuk Veliaht Prens bin Zayed'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin Zayed'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve bin Zayed'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşılıyor. https://t.co/BjXa1fhrfG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 24, 2021

Bin Zayed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Baş başa görüşme

Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı.

Karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde yatırımlar, askeri ve güvenlik iş birliği konuları ile Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Birçok sektör için anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. İki lider kameralar karşısına geçti.

Türkiye ile BAE arasında, 9 alanda Türkiye'ye doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalandı.

Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan'ın Türkiye'ye ziyareti kapsamında iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalandı. pic.twitter.com/oHuzKQFJxu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 24, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın görüşmeleri 17:30 sıralarında son bulurken sonrasında ortak basın toplantısında BAE'nin doğrudan yeni yatırımlarını kapsayan anlaşmalar imzalandı.

Ticaret, enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imza altına alındı.

BAE'den Türkiye'ye doğrudan yatırım

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulması da kararlaştırıldı.

Liman ve lojistik yatırımlarını kapsayacak şekilde Abu Dabi Liman Şirketi ile anlaşmaya varıldı. Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalandı.

Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni dönem ilişkilerinde üst düzey görüşmeler bundan sonra da devam edecek.