Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kur dalgalanmasını manipüle edenlere soruşturma
Döviz kurlarındaki dalgalanmaları manipüle ederek, halka sokağa çıkma çağrısı yaptıkları belirlenen 271 hesap ile ilgili yasal işlem başlatıldı.
Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerce yürütülen sanal devriyelerde döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle eden paylaşımlar incelendi.
Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içerikleri paylaşan hesaplar tespit edildi.
Manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapıldı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Son Dakika Emniyet Genel Müdürlüğü Dolar Siber Suçlar
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