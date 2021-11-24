Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerce yürütülen sanal devriyelerde döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle eden paylaşımlar incelendi.

Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içerikleri paylaşan hesaplar tespit edildi.

Manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapıldı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.