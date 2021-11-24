Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den Öğretmenler Günü'ne özel paylaşım
Türk Hava Yolları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medyadan videolu paylaşım yaptı.
Türk Hava Yolları (THY) 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Twitter üzerinden paylaştığı videoyla kutladı.
Paylaşımda, "Ufkumuzu açarak bizlere keşfetmeyi öğreten öğretmenlerimiz, gününüz kutlu olsun. #24Kasım #ÖğretmenlerGünü" denildi.
— Türk Hava Yolları (@TK_TR) November 24, 2021
Ufkumuzu açarak bizlere keşfetmeyi öğreten öğretmenlerimiz, gününüz kutlu olsun! #24Kasım #ÖğretmenlerGünü
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Etiketler: Öğretmenler Günü THY
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