Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi'ni Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşılıyor. https://t.co/BjXa1fhrfG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 24, 2021

Karşılamanın ardından başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yapılacak. Yatırımlar, askeri ve güvenlik iş birliği konuları ile Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.

Bir dizi anlaşma imzalanacak

Edinilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar da imzalanacak.

Söz konusu yatırım anlaşmaları Birleşik Arap Emirliklerinin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından imza altına alınacak.

ADQ ile Türkiye Varlık Fonu arasında ilk olarak stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imza altına alınacak.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji, sağlık ve turizm alanlarında doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanacak. Ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/7WVwlK6SSx pic.twitter.com/M3puX5WEqU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 24, 2021

Liman ve lojistik yatırımları

ADQ ile Türkiye Varlık Fonu ayrıca Türkiye’deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulmasına yönelik bir mutabakat muhtırasını da imzalayacak.

Abu Dabi Liman Şirketi ile imzalanacak bir diğer iş birliği anlaşması da liman ve lojistik yatırımlarına ilişkin olacak.

Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında da iki ülke borsaları arasında iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalanacak.

Borsa İstanbul ile iş birliği

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de stratejik iş birliği anlaşması imzalayacak. Söz konusu anlaşma Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye’ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsayacak.

ADQ’nun Kalyon Holding’le enerji, altyapı ve ulaştırma alanlarında, CCN Group’la da sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalayacağı öğrenildi.

“Türkiye’ye daha fazla yatırıma hazırız”

Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el Cabir, bu ziyaretin temel amacının ticareti ve iş ortaklığını artırarak sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak olduğunu söylemişti.

Sultan el Cabir, Türkiye ile enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans, turizm konularının yanı sıra iklim değişikliği, enerji, su ve gıda güvenliği konularında iş birliğini ilerletmek istediklerini belirterek, daha fazla yatırım ve iş birliği için yeni hedefler belirlemeye hazır olduklarını ifade etmişti.