Karadeniz'de geçen yıl sınırlı miktarda avlanan hamside bu yıl bolluk var. Bu durum ihracat rakamlarına da olumlu yansıdı.

Türkiye'den, 1 Eylül-20 Kasım döneminde 19 ülkeye hamsi ihracatı yapıldı.

3 milyon 338 bin dolarlık gelir elde edildi.

İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'ye yakın artışla, 690 ton oldu.

En çok Fransa'ya satıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre Fransa, Almanya ve Belçika en fazla hamsi satılan ülkeler oldu.

Fransa'ya 960 bin 721 dolar karşılığında 157,5 ton hamsi ihraç edildi. Fransa'ya dış satım miktarda yüzde 11, değerde ise yüzde 21 arttı.

Fransa'yı 719 bin 752 dolarla Almanya, 674 bin 182 dolarla Belçika takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İspanya, İngiltere, Portekiz, Lübnan, Katar ve Irak'a da hamsi satıldı.

Geçen sezonun aynı döneminde 13 ülkeye 468,4 ton hamsi ihraç edilmişti. Karşılığında 2 milyon 289 bin 25 dolar gelir sağlanmıştı.