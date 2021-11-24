Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde, taciz ateşine ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik, 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralık sürdürülüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde, taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda şu bilgiyi verdi:
"Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde, taciz ateşine ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi."
Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde, taciz ateşine ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/Oty1Yps25n
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