Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Sudan Başbakanı Hamduk ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un görüşmesinde Sudan’daki krizin uzlaşıyla çözülmesinden duyduğu memnuniyeti ve Türkiye’nin Sudan’daki demokratik geçiş sürecini desteklediğini belirtti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Sudan
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