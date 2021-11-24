Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan, Suriye Tel-Abyad'da, eğitim sırasında yaralanan, tüm müdahalelere rağmen şehit olan Yıldırım'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.