Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın ailesine başsağlığı diledi.
Erdoğan, Suriye Tel-Abyad'da, eğitim sırasında yaralanan, tüm müdahalelere rağmen şehit olan Yıldırım'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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