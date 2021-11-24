Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MGK yarın toplanıyor
Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanıyor. Toplantıda, yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonları ile bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı Beştepe'de yapılacak.
Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.
Terörle mücadele ele alınacak
Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.
Bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.
Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provakatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak.
Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirilecek.
Etiketler: MGK Terörle Mücadele Suriye Doğu Akdeniz Yunanistan Libya Dağlık Karabağ
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