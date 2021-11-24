İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için harekete geçildi. Bu kapsamda hayata geçirdiği uygulamaların sonuçları alınmaya başlandı.

2 milyon 758 bin kadın uygulamayı indirdi

Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görülen KADES uygulamasını, bugüne kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın indirildi.

Uygulama üzerinden gerçekleşen 242 bin 473 ihbarın tamamına anında müdahale edilirken, bu ihbarların 138 bininin gerçek acil durumlar için yapıldığı tespit edildi.

1497 güven masası kuruldu

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında, 1005'i polis merkezi amirlerinde, 97'si jandarmada olmak üzere 1102 aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele birimi, bu birimlerinin yanı sıra 1497 güven masası kuruldu.

Risk değerlendirme amacıyla "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formları" uluslararası geçerlilik ve ulusal tecrübeler doğrultusunda güncellendi.

Elektronik kelepçe şiddeti önledi

Aile mahkemeleri hakimleri tarafından verilen kararlara istinaden, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaştığını izleyebilmek için elektronik kelepçe uygulamasına başvuruluyor.

Elektronik kelepçe uygulaması ile takip edilen hiçbir olayda şiddet görülmedi.