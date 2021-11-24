Milli Eğitim Bakanı Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, 81 ilden gelen öğretmenlerle Ankara'daki Gölbaşı Vilayetler Evi'nde bir araya geldi.

Bakan Özer, öğretmenlere teşekkür ederek, "Değerli öğretmenlerimiz bizim medeniyetimiz, öğretmenlerini hiçbir zaman eğitimin teknik bir unsuru olarak görmez. Bizim medeniyetimizde öğretmenler her daim eğitimin asli unsuru olmuştur.

Pandemi süreci, öğretmenlerin misyonlarının hayati olduğunu çok daha iyi anlamamızı sağladı. Öğretmen rehberdir, ilham kaynağıdır. Hepsinin ötesinde öğrencinin hayatında örnek aldığı kişidir. Sizler hazırlıksız yakalandığımız pandemi sürecinde büyük bir azim ile görevlerinizi yerine getirdiniz.

Geleceğin inşasında en değerli sermayemiz olan çocuklarımıza bitmeyen azminiz, insani ve vicdani değerleriniz ile büyük bir örnek oldunuz. Bundan sonra da ülkemizin umudu çocuklarımızın ilham kaynağı olmaya devam edeceksiniz. Bizler de bu süreçte sizlerin en büyük destekçiniz olacağız" diye konuştu.

"Öğretmenlik artık kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek"

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam hazırlıkları tamamlanan 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yakın zamanda TBMM'ye sunulacağı müjdesini verdiğini söyleyerek, "Bu düzenleme sayesinde, Türkiye eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerimiz kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklardır.

Öğretmenlik meslek kanunu sayesine öğretmenlik artık bir kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek; adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları değişim temelli bir kariyer sistemi çerçevesinde değerlendirilebilme imkanına kavuşacaktır.

3600 ek gösterge ile birlikte yeni düzenlemenin şimdiden öğretmen camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımız için gösterdiğiniz gayret, ilgi ve sabır için teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum" dedi.