Silopi'de Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anaokulundaki öğretmenleri ziyaret eden Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar, şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın ile görüştü. Okuldaki öğretmenlerde babasıyla görüntülü telefon görüşmesi yaparak başsağlığı diledi.

Duygulu anların yaşandığı görüşmede, Yalçın da kızının meslektaşlarına teşekkürlerini iletti.

Dündar, okulda görev yapan öğretmenlere şehit öğretmenin fotoğrafının bulunduğu kupa hediye etti.

"Aybüke öğretmenin okulunda çalışmak hayalimdi"

Aynı okulda öğretmenlik yapan Ayşe Gezici de, Silopi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anaokulunda görev yapmayı çok hayal ettiğini söyleyerek, bunun gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğretmen Eylem Abacık, dernek yetkililerine teşekkür ederek, başta şehit Aybüke öğretmen olmak üzere bütün öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladı.