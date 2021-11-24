İçişleri Bakanlığı bünyesinde, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) Elektronik İzleme Merkezi kuruldu. Elektronik kelepçe takılması yönünde aile mahkemelerince verilen kararlar bu merkezden takip edilebiliyor.

Tekrar eden şiddetin önlenebilmesi, mağdur kadınların aynı şiddet olayına maruz kalmaması için 7/24 yapılan takiple, şiddet uygulayan mağdura yaklaşamıyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Elektronik kelepçe takmakla yükümlü kişi, şiddete maruz kalma ihtimali olan kişiye mahkeme kararının belirttiği mesafeden fazla yaklaşırsa merkeze GPS üzerinden uyarı sinyali düşüyor.

Uyarı doğrultusunda izleme personeli eş zamanlı olarak hem yükümlüyü hem de mağduru arıyor ve bulunduğu koordinattan ayrılmasını istiyor. Mağdura da kendini güvenli bölgeye alması, koruması için bir ekip gönderileceği söyleniyor. Yükümlü hareketine devam ederse müdahale ediliyor.

Kelepçeye sabotaj teşebbüsü anında uyarılıyor

Eğer yükümlü kendisine takılan elektronik kelepçe ünitesini şarj etmezse veya kelepçeye yönelik bir sabotaj girişimi olursa; kayışı kesme, koparma, klipsi çıkarma gibi bir teşebbüs olursa elektronik kelepçe izleme personelinin ekranına bir uyarı düşüyor.

“Mağdura da panik butonu veriliyor”

Bunun yanı sıra yükümlünün akrabaları ve yakınlarından, mağdura karşı şiddet uygulanması halinde haber verebilmesi için panik butonu veriliyor. Bu butona bastığı anda izleme personelinin ekranına ‘mağdur panik butonuna bastı’ şeklinde ihbar geliyor. Doğrudan bu ünite veya cep telefonu üzerinden mağdurla iletişime geçiliyor.

Kelepçeyle takip edilen hiçbir vakada şiddet yaşanmadı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Elektronik İzleme Merkezinde şu an 272 kişiye aktif izleme yapılırken bugüne kadar toplam 764 kişiye elektronik kelepçe takılarak takibi gerçekleştirildi. Elektronik kelepçe uygulaması ile takip edilen hiçbir vakada kadına şiddet olayı yaşanmadı.

