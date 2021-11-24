Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 17:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Genel Kurul'daki kurada Havvanur Yurtsever HSK üyeliğine seçildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, boş bulunan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine, Havvanur Yurtsever seçildi.
Meclis Genel Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulunda boş bulunan üyeliğine seçim için toplandı.
Adalet ve Anayasa Karma Komisyonunda belirlenen 3 aday için Genel Kurul'da gizli oylama yapıldı.
Yapılan 2 oylamada adaylar yeterli oyu alamadı. İkinci oylamada en yüksek oyu alan 2 aday arasında ad çekimi yapıldı.
Kura sonucunda Havvanur Yurtsever HSK'nın yeni üyesi oldu.
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