Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TRT Genel Müdürlüğü önündeki köprülü kavşak çalışması sırasında TRT'nin iletişim kabloları koptu.

Dikkatsiz yapılan çalışmalar TRT'nin iletişimini sağlayan fiber kablolara büyük zarar verdi.

TRT Genel Müdürlüğü duruma anında müdahale etti. Türk Telekom yetkilileri ile irtibat kuruldu. Hızlı bir şekilde yeniden fiber kablo çekme çalışmalarına başlandı.

Kısa sürede arıza giderildi.

24.11.2021



TRT yayınlarının kesintiye uğraması hakkındaki basın açıklamamızdır.



Kamuoyuna saygı ile duyururuz. pic.twitter.com/KijzwTfk9k — TRT Kurumsal (@TRTKurumsal) November 24, 2021

"Bizim dışımızda gelişen yayın kesintileri sebebiyle özür dileriz"

İletişim kablolarında yaşanan sıkıntıya ilişkin TRT Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kabloların zarar görmesi sebebi ile TRT'nin televizyon, radyo ve internet yayınlarında kesintilerin yaşandığına dikkat çekildi. "Bizim dışımızda gelişen yayın kesintileri sebebi ile izleyici, dinleyici ve takipçilerimizden özür dileriz" ifadelerine yer verildi.