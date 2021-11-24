Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen törenin ardından Güneş'in cenaze namazı Kocatepe Camii'nde kılındı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşamını yitiren Güneş'in cenaze namazına ailesi ve sevenlerinin yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

Güneş'in naaşı, 25 Kasım Perşembe günü Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde toprağa verilecek.