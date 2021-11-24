Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldiği programın ardından, Gölbaşı Anadolu Lisesi öğretmenleri ile buluştu.

Ziyareti eşi Nebahat Özer'le gerçekleştiren Bakan Özer, öğretmenler odasında bir araya geldiği öğretmenlere tebriklerini iletti ve çiçek hediye etti.

Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli oldukları okuldaki meslektaşlarını ziyaret eden Figen Öz Kazanç ve Nurten Sermutlu da bu sürpriz karşılaşmaya ortak oldu.

Bakan Özer, öğretmenler odası çıkışında çalan zil sonrası teneffüste öğrencilerle de bir araya geldi. Öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılaşan Özer, onlara derslerinde başarılar diledi.

Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer daha sonra Gölbaşı ilçesinde emekli öğretmen Harun Şanlı'nın evine gitti. Şanlı, çocuklara dokundukları ve güzel insanlar yetiştirdikleri için kendisine şükranlarını sunan Özer'e "Bizi hatırladınız, mutlu ettiniz. Allah razı olsun" dedi.

Özer, her ikisi de emekli sınıf öğretmeni olan Şengül ve Hakan Özatan çiftinin evine de konuk oldu. Böyle bir günde yapılan ziyaretten çok mutlu olduğunu belirten Şengül Özatan, "Çok heyecanlandık. Sakin hayatımıza neşe kattınız." diye konuştu. Hakan Özatan ise bugünün öğretmenlik hayatının en güzel günü olduğunu söyledi.