Sınırlı kaynaklar, şehirlerde yoğunlaşan nüfus... Dünya, kentlerdeki karmaşaya çözüm arayışında. Kent yaşamını kolaylaştırabilmek için şehirler, teknoloji ile akıllı hale getiriliyor.

Birleşmiş Milletler'e göre 2050'de dünya nüfusu yaklaşık 10 milyara ulaşacak. Şehirlerde yaşayan nüfus ise yüzde 70'i bulacak. "Akıllı şehirler" bu yoğunluğu yönetebilmek için bir yol haritası.

Geleceğin kentleri akıllı şehirler

Geleceğin akıllı şehirleri teknolojiyi kullanacak, kent hayatı bir veri sistemi ile takip edilecek. Ulaşımdan enerjiye, güvenlikten çevreye kadar kent hayatının her alanında yenilikçi uygulamalar devreye girecek.

Park yeri sorununa teknolojik çözüm

Şehir sakinlerinin yakındığı en büyük sorunlardan biri kuşkusuz trafik ve park yeri. Akıllı şehirler, kent yaşamının her alanında olduğu gibi park sorunu için de teknolojiyi kullanacak. Kaldırımlara yerleştirilecek sensörler, boş park yerlerini tespit ederek sürücülere iletecek. Bu, akıllı şehir uygulamalarından sadece biri.

Tasarruf teknolojiyle sağlanacak



Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, "Her bireyin evindeki her cihaz aslında bir veri üreten sisteme dönüşüyor. Bunu bir bankada topladığımız zaman, çoklu veriyi analiz ettiğimiz zaman, kişilerin kullanım alışkanlıklarını, ne zaman elektriği daha çok tükettiklerini, ne kadar suyu ne kadar kişinin ürettiğini, atık suyu nasıl depolamamız gerektiğini biz bu veri sisteminden sağlayabiliyoruz" dedi.

Yeni kentler doğayla uyumlu olacak



Akıllı şehirler kent yaşamını çevre ve doğa ile de uyumlu hale getiriyor.

İklim değişikliği ile mücadelede önemli rol oynuyor.

"Akıllı sistemler tek çözüm ortağımız"

Kentleri sürdürülebilir olarak yönetmek için akıllı sistemlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Güllü, "Karbon emisyonlarının, iklim değişikliğine neden olan emisyonların yüzde 80'ini kentler oluşturuyor. Hem çevreyi kirleten hem de kirlenen çevreden etkilenen insanların barındığı yerler kentler. Bu kentleri sürdürülebilir şekilde yönetmek için akıllı sistemler belki de bizim elimizdeki tek çözüm ortağımız" dedi.

Fazla nüfus aynı zamanda daha fazla atık demek. Çöp toplama sistemi de temiz bir kent için son derece önemli. Akıllı şehirlerde çöp konteynerlarının doluluk oranı anlık olarak takip ediliyor ve veri merkezine ulaşıyor. Böylece bölgelere göre atık seviyesi ve alışkanlıkları ölçülebiliyor.

Türkiye'nin akıllı şehirleri ulusal bir hedef olarak benimsediğini söyleyen Güllü, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2020-2023 yılları arasında belediyeler akıllı kent yönetimiyle ilgili eylem planı hazırlamayla ilgili bir sorumluluk vermiş durumda. Pek çok ilimizin akıllı ulaşım sistemleri kurmak, sinyalizasyon sistemlerini akıllandırarak araçların boşuna trafikte vakit kaybetmesine engel olmak, yeşil trafik hattı oluşturmak gibi çalışmalarda yer aldığını görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Kentler, akıllı uygulamalar geliştirerek birbiriyle rekabet ediyor. Geleceğin yeni şehir modeline hazırlanıyor.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Tahsin Özkan - Mesut Akın