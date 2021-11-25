M4 karayolu... Lazkiye'den Haseke'ye kadar uzanan lojistik ve ikmal yolu. Fırat'ın batısında 120 kilometre olmak üzere toplamda 682 kilometre. Serakib'den Halep'e, Halep'ten Rakka'ya, Rakka'dan da Haseke iline kadar Türkiye sınırına paralel şekilde uzanıyor.

Mutabakatla anlaşmaya varılan sınır

Bu nokta ise.... Barış Pınarı Harekatı sonrası, mutabakat sonrası sınırların çizildiği yer. 400 metre ilerisi ise M4 karayolunun Ayn isa - Haseke hattı. Yolun güneyinde rejim ve PKK/YPG terör örgütü bulunuyor.

Yolun kontrol altına alınması Türkiye’nin sınır güvenliğini pekiştirdi. Beton duvar ve tel örgülerle sınırı çizilen yolun kuzeyi Türk silahlı kuvvetlerinin kontrolünde.

TRT Haber Ayn İsa hattında

TRT Haber ekibi Ayn İsa hattındaki son noktaya girdi... Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Harekatı öncesi bu bölgede çok rahat hareket edebiliyordu. Silah ve mühimmatlarını bu yol üzerinden diğer bölgelere rahatlıkla gönderiyordu. Bununla yetinmeyen terör örgütü bölgedeki bir çok binaya el koydu. Bunlardan bir tanesi de Türkiye sınırına doğru yapılan saldırıların merkezi olarak kullanılan bina.

Bölgedeki terör yuvası

Burası rejim dönemindeki bir mahalli meclis binası. Ama hem DEAŞ döneminde hem de terör örgütü YPG/PKK zamanında bu belediye binası adeta sözde bir karargaha çevrilmiş. Aynı zamanda EYP ve bombaların üretildiği, hem üretim yeri hem de eğitim tesisi haline getirlmiş.

Terör yuvası haline gelen bu bina Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlendi. Üretilen yüzlerce havan mühimmatı ve el yapımı patlayıcı ise imha edildi. Böylelikle bu merkezden Türkiye sınırına yapılan saldırılar sona erdi.

Haber: Damlar Bürçeler

Kamera: Çağlar Öztürk