İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile telefonda görüşen Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, ikili, "Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde statükonun güç kullanılarak ve tek taraflı değiştirilmesine karşı koyulmasında" anlaştı.

30 dakika süren görüşmede "Serbest ve Açık Hint-Pasifik"in oluşturulması için birlikte çalışmanın önemini ele alan ikili, güvenlik sahasında somut iş birliklerinin artırılması mutabakatına vardı.

Japonya'nın karbonsuz toplumu hedefleyen uluslararası çabalar kapsamlı teşebbüsleri teşvik edeceğini kaydeden Hayaşi, İngiltere'nin 2011'deki Fukuşima nükleer kazası sonrası, Japon gıda ürünlerine getirdiği ithalat sınırlamalarının kaldırılmasını talep etti.

Hayaşi ve Truss, İngiltere'nin, "TPP11" olarak bilinen Kapsamlı ve İlerlemeli Trans-Pasifik Ortaklığı (CPTPP) anlaşmasına katılım durumu ve prosedürlerini de görüştü.

Truss, yeni görevi dolayısıyla Japon mevkidaşını tebrik etti.