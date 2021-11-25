Japonya'da yerleşim yerine ABD'ye ait helikopterden su matarası düştü
Japonya'da ABD Donanmasına ait Osprey helikopterinden su matarası yerleşim yerine düştü. Mataranın düştüğü bölge polis kordonuna alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Japonya Savunma Bakanlığı, güneybatıdaki Okinawa semalarında seyreden ABD'ye ait Osprey'den su matarası düştüğünü açıkladı. Mataranın, Ginowan bölgesinde özel bir mülkün içerisine düştüğü, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Yerel emniyet birimleri "paslanmaz çelik mataranın 25 santimetre uzunluğunda" olduğu bilgisini paylaştı.
Nakliye görevi gören Osprey helikopterinin Ginowan şehrindeki ABD Donanması Futenma Hava Üssünden havalandığı kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Mataranın düştüğü bölge polis kordonuna alındı, olaya yönelik soruşturma başlatıldı.
Japonya hükümetinin olay sonrası, ABD yönetiminden "önleyici tedbirlerin artırılmasına yönelik" çağrıda bulunduğu kaydedildi.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "Meydana gelmemesi gereken bir olay, bölge halkını endişelendiriyor" dedi.
Matsuno, ABD kuvvetlerinden, havacılık güvenliği yönetmeliğinin tam olarak uygulanması ve enformasyon paylaşımının hızlandırılmasının talep edildiğini bildirdi.
Ada eyaletinde yoğun nüfuslu Ginowan bölgesinde bulunan Futenma Hava Üssünün adanın daha az nüfuslu bölgesi Nago'ya taşınmasını planlanıyor.
Japonya hükümeti, askeri üssün yerinin ada içerisinde değiştirilmesinin "tek çözüm" olduğunu belirtiyor.
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