Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA) Müdürü Aliyu Gambo, ülkenin son birkaç yılda HIV/AIDS ile mücadelede önemli ilerleme kaydettiğini söyledi. Ülkede genelinde 150 binden fazla çocuğun HIV taşıdığını aktaran Gambo, ancak şu anda sadece 80 bin çocuğun düzenli tedavi gördüğünü ifade etti.

Yüzde 96'sı tedavi ediliyor

Gambo, ülkede tahminen 1,8 milyon kişinin HIV ile yaşadığını ifade ederek bunların yüzde 90'ının HIV durumunun farkında olduğunu ve yüzde 96'sının tedavi altında olduğunu dile getirdi.

NACA'nin HIV/AIDS'e karşı kampanyaları sürdürmeye devam edeceğini kaydeden Aliyu, halka virüse karşı test yaptırmaları çağrısında bulundu.