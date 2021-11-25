Yetkililer, güvenlik güçlerinin, ülkenin Ekvador sınırındaki Samaniego kasabasında, iki laboratuvara baskın düzenlediğini duyurdu.

"10 ton kokaine el konuldu"

Savunma Bakanı Diego, ordu, polis ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonunda bu yılki en büyük kokain operasyonuna imza atıldığını belirterek "ELN'ye ait iki laboratuvarda piyasa değeri 300 milyon dolar 10 ton kokaine el konuldu" sözlerini kullandı.

Uyuşturucunun ELN tarafından teslim alındıktan sonra Orta Amerika ülkeleri üzerinden ABD'ye aktarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya ve Ekvador, bölgenin en önemli koka üreticisi ülkelerinden biri olarak geçiyor.