İngiltere'nin Hull kenti yakınlarındaki Hessle'de bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu.

Bölge sakininden pencereleri kapalı tutmaları istenirken bazı evler ve binalar tahliye edildi.

Can kaybı ya da yaralanma yok

Bölge sakinlerinden Cory Simmonds, yangın nedeniyle evini terk etmesinin istendiğini söyleyerek, "Çok yakındık, korkunçtu, yangın büyüyor. Oradan çıkan duman yoğundu. Patlama sesleri geliyordu ve ev tam anlamıyla sarsıldı. Patlamalar sırasında pencereler sallandı, gerçekten çok korkunçtu." dedi.

Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İtfaiyenin bölgedeki çalışmaları sürüyor.