Nijerya'da Zamfara Polis Komiseri Ayuba Elkana, eyaletin Shinkafi bölgesinde silahlı çetelere karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda aralarında 5 öğrencinin de bulunduğu 24 kişi kurtarıldı.

Rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, bu kişiler Zamfara eyalet hükümetine teslim edildi.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.