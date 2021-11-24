Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de bir araç kabalığa daldı: Can kaybı 6 oldu
[Fotoğraf: AA]
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir kişinin arabasını yoldaki kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 8 yaşındaki bir çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
ABD'de ulusal basına yansıyan haberlere göre Darrel Brooks adlı kişinin, Waukesha kentinde 21 Kasım Pazar günü SUV model aracını Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu yaralanan 8 yaşındaki bir çocuk daha hayatını kaybetti.
Böylece olayda can kaybı 6'ya çıktı.
Müebbet hapis cezası almak bekleniyor
Waukesha İlçe Bölge Savcısı Susan Opper, Brooks'un birinci derece cinayetten ve 62 kişiyi yaralamaktan yargılanacağını açıkladı
Tek başına hareket ettiği ve terör bağlantısı bulunmadığı belirtilen 39 yaşındaki Brooks'un müebbet hapse mahkum edilmesi bekleniyor.
Darrel Brooks, 21 Kasım Pazar günü SUV model aracını Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 62 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: ABD
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