ABD'de ulusal basına yansıyan haberlere göre Darrel Brooks adlı kişinin, Waukesha kentinde 21 Kasım Pazar günü SUV model aracını Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu yaralanan 8 yaşındaki bir çocuk daha hayatını kaybetti.

Böylece olayda can kaybı 6'ya çıktı.

Müebbet hapis cezası almak bekleniyor

Waukesha İlçe Bölge Savcısı Susan Opper, Brooks'un birinci derece cinayetten ve 62 kişiyi yaralamaktan yargılanacağını açıkladı

Tek başına hareket ettiği ve terör bağlantısı bulunmadığı belirtilen 39 yaşındaki Brooks'un müebbet hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

Darrel Brooks, 21 Kasım Pazar günü SUV model aracını Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 62 kişi yaralanmıştı.