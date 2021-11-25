Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Provokatif paylaşım gerekçesiyle 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kocaeli'de döviz kurlarındaki dalgalanmaları manipüle ederek sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları manipüle eden ve sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile halkı sokağa çağıran" kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan E.E.B. ve Y.B. hakkında, "Suç işlemeye tahrik" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli Sosyal Medya
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