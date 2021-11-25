İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobili Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki Y.D, M.D, F.P, A.Y. ve R.K'nin yapılan GBT sorgusunda herhangi bir aranmalarının olmadığı tespit edildi.

Araçta yapılan aramada ise motor kısmında beze sarılmış halde, tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın ve çocuk figürlü heykel ile diz üstü bilgisayar, voltmetre dedektör başlığı ve inverter ele geçirildi.

Araçta bulunan heykelin kendisine ait olduğunu söyleyen ve gözaltına alınan M.D. hakkında işlem başlatıldı.