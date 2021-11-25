Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil motorundan tarihi eser çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de polislerce durdurulan otomobilin motor kısmına gizlenmiş kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobili Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.
Araçtaki Y.D, M.D, F.P, A.Y. ve R.K'nin yapılan GBT sorgusunda herhangi bir aranmalarının olmadığı tespit edildi.
Araçta yapılan aramada ise motor kısmında beze sarılmış halde, tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın ve çocuk figürlü heykel ile diz üstü bilgisayar, voltmetre dedektör başlığı ve inverter ele geçirildi.
Araçta bulunan heykelin kendisine ait olduğunu söyleyen ve gözaltına alınan M.D. hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Kırıkkale Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da 'Orman Okulu' açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz