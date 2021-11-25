Ümraniye'de karakola giden 69 yaşındaki emekli S.İ., kendisini telefonla arayan kişilerin polis olduklarını söyleyerek para ve ziynet eşyalarını çaldıklarını söyledi.

Karakolda ifade veren S.İ., "Hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söylediler. Onlara inandım, bankadaki paralarımı çekip onlara verdim. Daha sonra tekrar arayarak bu kez evdeki ziynet eşyalarını istediler. Onları da verdim. Operasyon bitince para ve ziynet eşyalarımı vereceklerini söylemişlerdi. Ancak bir daha aramadılar. Dolandırıldığımı anladım" dedi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına aldı.

Şüphelilerin benzer suçlardan daha önce de defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

Evlerinde yapılan aramada 380 bin lira nakit para bulunan şüpheliler tutuklandı.