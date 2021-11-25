Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 6 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Sivas'ta geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar nedeniyle ilçelerden Akıncılar'da 3, Doğanşar'da 2 ve Suşehri'nde 1 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Ulaşım
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