Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki 72 haneli, 290 nüfuslu köyün sakinleri, şebeke sorunu nedeniyle yakınlarıyla iletişim kurmakta sıkıntı yaşıyor.



Dağ yamacında belli bir mesafe çıktıktan sonra cep telefonuyla konuşabilen köylüler, kış aylarında kurt ve ayı tehlikesine karşı yüksek kesimlere yalnız gitmiyor.



Gençlerin yaklaşık yarım saat yürüyerek çıkabildiği dağlık alana, yaşlıların ulaşması ise daha uzun sürüyor.





Köy muhtarı Mecit Arga, köylerinde şebekenin çekmemesi nedeniyle yıllardır cep telefonuyla konuşmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Daha önce cami minaresine çıkarak görüşme yaptıklarını ifade eden Arga, şöyle konuştu:

"Bütün köylü olarak tek isteğimiz bir baz istasyonudur. Yaz aylarında yüksek kesimli bölgelere çıkarak görüşme gerçekleştiriyorduk. Kışın da caminin minaresine çıkıyorduk fakat imam tehlikeli olacağını düşündüğünden artık bize müsaade etmiyor."

"Kurt, ayı tehlikesi oluyor"



"Kış aylarında yırtıcı hayvanlar kurt, ayı, tehlikelisi oluyor, ayrıca tipide, karda tek çıkmak da ayrı bir risktir. Bu nedenle kim telefon görüşmesi yapmak isterse, komşusundan akrabasından destek alıyor. Yani telefon görüşmesi yapmak isteyen yanına birkaç kişi alarak köyün yüksek kesimine çıkarak görüşme sağlıyor."

GSM firmalarıyla da konuyu paylaştıklarını anlatan Arga, yaşlıların telefon görüşmesi için dağa çıkmakta zorlandığını ve soruna çözüm bulunmasını istedi.