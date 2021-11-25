Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı ve bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'ndaki patlamayla ilgili rapor açıklandı.

Patlama nedeni doğalgazlı soba veya mutfak tüpü

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca hazırlanan, patlama sonrası 60 yılık binanın arka bölümünde park halinde bulunan araçlar ile ön cephedeki bazı iş yerlerinin zarar gördüğü bilgisine yer verilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Binanın giriş katında 2 numaralı dairenin salonundaki doğalgazlı sobaya veya mutfaktaki ocağa bağlı tüpün bağlantı noktasından sızan gazın, evin içerisine dolduğu ve patlama eşiğine ulaşarak bir kıvılcım ile buluşması sonucunda parlama ve patlama meydana gelmiştir. Binanın yıkılma riski bulunması nedeniyle daire içerisinde gerekli teknik incelemeler yapılamadığından patlama noktası tam olarak tespit edilememiştir."