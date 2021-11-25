Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pamukkale'yi ara tatilde 35 bin kişi gezdi
[Fotoğraf: AA]
Denizli'deki beyaz cennet Pamukkale, okulların 1 hafta tatil olduğu dönemde 35 bin 115 ziyaretçiyi ağırladı. Oteller yüzde 100 doldu.
Ara tatili değerlendirmek isteyen ve Pamukkale'ye gelen tatilciler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.
Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 9 günlük süreçte yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyledi.
Pamukkale bölgesinde ara tatil sürecinde özellikle yerli misafirler talepte bulunduğunu söyleyen Şen, sözlerine şöyle devam etti:
"Okulların 1 hafta tatil olduğu dönemde otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı, 35 bin 115 ziyaretçiyi ağırladı. Pandemi sonrası yoğun olarak kültür turizmi yapılıyor. Buradaki Hierapolis Antik Kenti'nde birçok tarihi doku olan yer var. Pamukkale, ülkemizin en güzel noktalarından birisi."
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