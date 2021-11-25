Ara tatili değerlendirmek isteyen ve Pamukkale'ye gelen tatilciler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 9 günlük süreçte yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyledi.

Pamukkale bölgesinde ara tatil sürecinde özellikle yerli misafirler talepte bulunduğunu söyleyen Şen, sözlerine şöyle devam etti:

"Okulların 1 hafta tatil olduğu dönemde otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı, 35 bin 115 ziyaretçiyi ağırladı. Pandemi sonrası yoğun olarak kültür turizmi yapılıyor. Buradaki Hierapolis Antik Kenti'nde birçok tarihi doku olan yer var. Pamukkale, ülkemizin en güzel noktalarından birisi."