Türkiye'de kivi üretiminin yarısının karşılandığı Yalova, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle kurulan 65 bin ton kapasiteli soğuk depolarıyla lojistik üs haline geldi. Depolar sayesinde kivi senenin 10 ayında piyasaya arz edilebiliyor.

Depolarla ürünün pazarlama imkanının kolaylaştığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar; eylül ayına kadar arz gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'de 32 bin dekar alanda yaklaşık 74 bin ton kivi üretiliyor.

Suat Parıldar, "Yalova'da yaklaşık 28-29 bin tonluk bir üretim söz konusu. İlimizdeki üreticilerin çevre illerdeki bahçeleriyle değerlendirdiğimizde Türkiye'deki kivi üretiminin yaklaşık yüzde 50'si Yalovalı çiftçiler tarafından üretiliyor." dedi.

"Karadeniz Bölgesi'nden gelen kivilerimiz de burada depolanıyor"

Parıldar, sözlerine şöyle devam etti: "Halihazırda yıllık 65 bin ton kapasiteli soğuk hava depolarımız var. Sadece Yalova'da ürettiğimiz kiviler değil, Karadeniz Bölgesi'nden gelen kivilerimiz de burada depolanıyor. Bu anlamda da ciddi bir lojistik merkeziyiz. Kasım ayında depoya giren ürünler, bir sonraki yılın haziran-temmuz hatta depolama şartlarına bağlı olarak ağustos-eylül aylarına kadar tüketiciye arz edilebiliyor"