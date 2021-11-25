Arnavutköy'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, hafriyat kamyonlarına dron destekli denetim yaptı. Denetimde, hafriyat kamyonları durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Jandarma ekipleri, araçların muayenesini ve kasalarında branda olup olmadığını kontrol ederken, uygun tonajda yük taşıyıp taşımadıklarını da denetledi.

Trafikten men edilen aracı kullandı

Jandarma ekipleri tarafından denetim noktasında durdurulan Suriye uyruklu Ahmet Muhammet isimli sürücünün sürücü belgesi olmadığı belirlendi. Ayrıca kullandığı aracın daha önce trafikten men edilmiş olduğunun anlaşılması üzerine sürücüye 2 bin 698 lira, araç sahibine ise toplam 4 bin 37 lira para cezası kesildi.

[Fotoğraf: DHA]

SRC belgesi olmayan 74 yaşındaki sürücüye ceza

Denetim kapsamında, evrakları kontrol edilen bir sürücünün mesleki yeterlilik belgesi olan SRC belgesinin olmadığı görüldü. 18 ile 66 yaş sınırı bulunan SRC belgesini alma hakkı bulunmadığı tespit edilen 74 yaşındaki sürücüye 468 lira, araç sahibine ise 1181 lira ceza kesildi. Aracının muayenesini yaptırmayan 2 sürücüye de toplam 628 lira ceza kesildi.

"Kurallara uymayanlar yüzünden sıkıntı çekiyoruz"

Denetimde durdurulan sürücü İbrahim Ünaslan, "Tonajı yüksek olan, evrakları eksik olanlar, kurallara uymayanlar var. Uysalar biz de seviniriz. Kurallara uymayanlar yüzünden hepimiz sıkıntı çekiyoruz. Düzenli, disiplinli olunması herkes için iyi olur. Aracımız denetlendi, bir eksik yok" dedi.