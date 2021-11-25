Malatya’da Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, kedi köpek gibi evcil hayvan sahiplerine hayvanlarını kimliklendirmeyi tavsiye etti.

Erkan Doğan, “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik Resmi gazetede yayınlanmıştı. Bununla birlikte Veteriner Hekim gözetiminde deri altına yerleştirilen mikroçip ve düzenlenen pasaport ile hayvan hareketleri ile uygulamalar bu mikroçip numarası sayesinde veri tabanına kaydedilip takip edilebilir. Ayrıca kayıp ev hayvanlarının bulunmasına da mikroçip katkı sağlayabilir” dedi.

"Hayvan sevgisi festivali" düzenlenecek

Sokaktan alınarak sahiplenilen hayvanlara da mikroçip takılabileceğini ifade eden Veteriner hekim, aynı zamanda hayvan sevgisi festivali projeleri için çalışmaların başladığını anlattı.

"Doğaya yiyecek bırakmak önemli"

Hayvanların yaz aylarında sıcaktan olumsuz etkilendiği gibi kış günlerinde de soğuktan olumsuz etkilendiği vurgulayan Doğan, doğaya yiyecek bırakmanın önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

"Binaların merdiven altları, duvar kenarları gibi ulaşabilecekleri alanlara evde hazırlanan ya da ticari mamalar konulabilir. İçlerine girebilecekleri şekilde soğuktan koruyacak kartondan barınak yapabiliriz."