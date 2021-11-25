Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD donanma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
[Fotoğraf: AA]
ABD donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
ABD'ye ait DDG-51 borda numaralı "USS Arleigh Burke" adlı ikmal gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.
Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine, güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.
Boyu 155 metre olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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