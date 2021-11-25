Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan Fikret Akbaba, İl Özel İdaresinden emekli olduktan sonra eşi Leyla Akbaba ile birlikte hobi amaçlı eski eşyaları toplamaya başladı. Akbaba çifti, yörede kullanılan tarım aletlerinin yanı sıra yün eğirmekte ve Kafkas halısı dokumasında kullanılan aletler, mutfaklarda kullanılan malzemeler, tüplü televizyon, transistörlü radyo, gramofon, eski uzun ve kısa namlulu silah, kılıç ve hançerleri biriktirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Kızları eşyaları sergilemek istedi

Akbaba ailesinin kızları Ebru Akbaba Demir, bunları sergilemek için kolları sıvadı. Kendilerine ait kullanılmayan samanlığı elden geçiren Demir, anne ve babasıyla birlikte kültür evine dönüştürdükleri tek katlı yapıda 150'ye yakın eski eşyayı sergilemeye başladı.

[Fotoğraf: DHA]

"Kültürümüzü herkes tanısın"

Eşiyle birlikte yaklaşık 20 yıldır hobi amaçlı malzemeler topladığını söyleyen Ebru Akbaba Demir, "Geçmişimizden kalan eşyaları hobi amaçlı bir araya toplayarak biriktirdik. Kültürümüzün sadece bize özgü olmasını istemiyoruz, herkesin onu tanımasını, görmesini istedik ve kültür evini hizmete açtık. Doğu Ekspresi ile kente gelecek misafirlerimizi ilçemize davet ediyoruz. Kültür evine gelecek olan ziyaretçiler hem geçmişe yolculuk edecek hem de yöresel yemeklerin tadına bakabilecekler" dedi.