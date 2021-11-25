Koronavirüs salgını dünyada birçok sektörü olumsuz etkiledi. Sinema da bu sektörlerden biri.

Daniel Craig'in son kez 007 James Bond karakterini canlandırdığı "Ölmek İçin Zaman Yok" filmi büyük sıkıntılarla gişeye geldi.

Salgın yüzünden gösterimi 16 kez ertelendi. Yaşanan aksaklıkların filmin maliyetini arttırdığı iddia edildi.

Prodüksiyona yakın kaynaklar, sadece çekimlerin maliyetinin 250 milyon doları geçtiğini söyledi. Filmin tanıtımı için de 100 milyon dolar harcandı. Ancak süreç uzadıkça toplam maliyet 900 milyon dolara ulaştı.

Pandemide en çok hasılat yapan film

"Ölmek İçin Zaman Yok" filmi buna rağmen gişede "Hızlı ve Öfkeli 9"u geçerek salgın döneminin en çok hasılat elde eden filmi oldu. Küresel bilet satışlarında 730 milyon dolar aşıldı.

Prodüksiyona yakın kaynaklar bu gelirin henüz maliyetin çok gerisinde olduğunu iddia ediyor. "Ölmek İçin Zaman Yok", filminin sinemada kaybının 100 milyon dolara yakın olabileceği konuşuluyor.