Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 3 yıl önce, 0-3 yaş ve okul öncesi grubundaki çocukların ileriki yaşlarda kitap okuma alışkanlığı ve okuma kültürü edinmeleri için bebek ve çocuk kütüphaneleri kurdu.

Proje kapsamında çocukların erken yaşlarda kütüphanelerle tanışmasının sağlanmasının dışında ebeveynleriyle ilişkilerini güçlendirmek de amaçlanıyor.

Her ilde çocuk kütüphanesi kurulacak

Türkiye genelinde bulunan 67 müstakil çocuk kütüphanesinden 8'inin bebek ve çocuk kütüphanesine dönüştürüldüğü proje kapsamında 2023'e kadar her ilde çocuk kütüphanesi kurulacak.

Projeyi anlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Odabaş, "Bebekten kastımız 0-3 yaş grubundan okul öncesi 0-6 yaşına kadar gidebiliyor. Yapılan araştırmalar 0-3 yaş ve okul öncesi grubundaki çocukların ileri yaşlarda kitap okuma alışkanlığı açısından bu yaşlarda alacakları eğitimin çok önemli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Bebekler dokunmatik kitaplara temas ederek kitapla tanışıyor

Ebeveynlerle ilişkiyi kuvvetlendiren bir ortam olduğunu anımsatan Odabaş, Çocukların burada beş duyu testi yapılıyor, varsa problemleri onlar tespit ediliyor. Annelere etkileşimli okumayla ilgili kurslar ve evde kitap okumaları ile ilgili ödev veriliyor. Bu kütüphanelerde çocukların ve bebeklerin etkileşimli ve dokunmatik kitaplara erken yaşta temas ederek kitapla tanışmalarını hedefleyip hayatlarında iyi bir kütüphane kullanıcısı, olmalarını amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bebekler yıllar sonra okuma geçmişini görebilecek"

"Kitap kurtları" bebekken okudukları kitabı yıllar sonra görebileceğine dikkati çeken Odabaş, "Bebekleri kütüphaneye üye yapıyoruz ve buraya okuma geçmişlerini görebilecekleri bir modül ekledik. Bu kütüphanelere bebek üye olarak kayıt yapılırsa birey çocukken annesinin üzerine ödünç aldığı, kendisinin ya da annesinin okuduğu kitapları 10-15 yıl sonra okuma geçmişine girip görebilecek" dedi.

"Kütüphaneler, çocuk sesleriyle şenlendirecek"

Odabaş, kütüphanelerin çocuklarla ve sesleriyle dolacağını, kütüphaneleri sessiz mekanlardan çıkarıp yaşayan mekanlar haline getirmek istediklerini söyledi.

Bebeklerin ve çocukların erken yaşlarda kütüphanelere temas etmesinin önemine vurgu yapan Odabaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklar ve bebeklerin kütüphanelerle buluşmalarını sadece kitap okuma alışkanlıkları üzerinden de görmüyoruz. Kitap okuma alışkanlığı sadece işin bir tarafı. Bu kütüphaneler, doğumdan ölüme kadar süren öğrenme sürecinde bebek ve çocuk kütüphanelerine temas eden çocukların ileri ki yaşlarında onlara rehberlik edecek mekan olmalarını arzu ediyoruz."

