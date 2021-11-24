Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 17:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sanatçı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ercan Turgut Kadıköy'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir kanserle mücadele eden 69 yaşındaki sanatçı Ercan Turgut dün hayatını kaybetti.
Turgut için, Erenköy Galip Paşa Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törende eşi Nur Turgut, taziyeleri kabul etti.
Ercan Turgut'un tabutuna Fenerbahçe bayrağı örtüldü. Ercan Turgut için cenaze namazı kılındı, helallik alındı.
Eşi Nur Turgut törende gözyaşlarına hakim olamadı. Ercan Turgut, törenin ardından defnedildi.
Sıradaki Haber
Çekya'da Yunus Emre ve Türk Dili konulu konferans
Yükleniyor lütfen bekleyiniz