Bir süredir kanser tedavisi gören 69 yaşındaki usta müzisyen Ercan Turgut, bugün hayatını kaybetti.

Vefat haberini şarkıcı Semiha Yankı sosyal medya hesabından duyurdu.

Turgut'un vefatının ardından sanat dünyasından birçok isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirerek, baş sağlığı mesajı paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da sosyal medya hesabından usta sanatçı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kıymetli müzisyen Ercan Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.



Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/7XudILMSuP — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) November 23, 2021

Ercan Turgut kimdir?

Malatya'da 7 Ekim 1952'de dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. Turgut, 1974 yılında "Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna" adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturdu.

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Turgut ,1979'da çıkardığı "Dönemezsin" isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı.

Turgut, 1990'lı senelerde Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın solisti olarak çalışmalarına devam etti. Sanatçının müzikseverlerle buluşturduğu albümler arasında "Hatırladıkça", "Başımın Tatlı Belası", "Tanrı Misafiri" ve "Azap Çiçeği" yer alıyor.