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Gündem
AA 21.10.2026 18:06

DMM, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması'na ilişkin iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı hedef alarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırdığı yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması'na ilişkin iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, konuya ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımların, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik açık bir dezenformasyon içerdiği belirtildi.

İki egemen devletin meşru haklarını korumak amacıyla imzaladığı bu anlaşmanın, taraf ülkelerin onay süreçlerinden geçtiği, uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkelerine tamamen uygun şekilde yürürlüğe girdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu Akdeniz'i çatışma alanı haline getirmeye çalışan ve taraf olmadığı deniz yetki alanlarında hukuksuz tasarruflarda bulunan odakların Türkiye'yi hedef alması, kendi ihlallerini örtbas etme çabasıdır. Türkiye, her zaman ve her yerde olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de barıştan, istikrardan ve hakkaniyetten yana olmaya devam etmektedir. Bölgede her türlü hukuku ve normu ayaklar altına alanların, egemen devletlerin meşru anlaşmalarını hedef alan asılsız iddialarına itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Libya
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