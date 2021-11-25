Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 7 asırlık caminin restorasyonunda sona yaklaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki tarihi Kadı Camii'nin restorasyonunda son rötuşlar yapılıyor.
Ayvalık ilçesindeki Kadı Camii'de, geçen yıl başlatılan çalışma sürüyor.
Aslına uygun olarak rölöve çalışmasında sona yaklaşılan ibadethanenin birkaç ay içinde yeniden ibadete açılması planlanıyor.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, caminin Ayvalık'ın en önemli tarihi eserlerinden biri olduğunu söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Caminin, kurumların ortak çalışmasıyla restore edilerek geleceğe taşınacağını anlatan Ergin, "Burası Ayvalık'ımızın en eski tarihi eserlerinden biri. Restorasyon çalışmaları başlamadan önce 1400'lü yıllar diye bildiğimiz bu camimiz restorasyon sırasındaki bulgularla anlaşılıyor ki 1300'lü yıllara kadar geçmişinin dayandığını görmüş oluyoruz" dedi.
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