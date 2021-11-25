Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 13:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kahta'da minibüs şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Sincik kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi.
İlçe merkezine doğru giden minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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