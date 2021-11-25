İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü İran'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir yolcunun riskli olduğunu değerlendirdi. Yolcuyu getiren uçak, bilgi sistemleri üzerinden takip edilerek, iniş sırasında operasyon için harekete geçildi.

Şüpheli yolcunun bagajları açıldı. Valizlerde bulunan kadın terliklerinin içinde dolgu malzemesi görünümünde beyaz renkli, kalın kalıplar halinde plakalar bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Plakalardan alınan numunenin analizinde, metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu saptandı. Operasyon sonucu 6,5 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

6 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucunun yurt içindeki alıcılarını tespit etmek amacıyla soruşturma derinleştirilirken kent içinde belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonda alıcılar yakalandı.

[Fotoğraf: DHA]

Alıcıların kullandıkları otomobilde yapılan aramada, benzer yöntemle terlikler içine gizlenmiş 4 kilogram uyuşturucu daha ele geçirildi.

Birbiriyle bağlantılı iki operasyon sonucu 10,5 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.