Hava şartlarından etkilenen balık fiyatları, son günlerde gerçekleşen yağışlar ve fırtınalar nedeniyle yükselişe geçti.

Eskişehir’de balıkçılık yapan Muharrem Şahin, fiyat artışının sebebinin hava şartları olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu şartlarda denizlerden az balık çıkıyor. Hamsinin kilosunu geçtiğimiz haftalarda 10 TL’ye kadar düşürmüştük, iki gündür tekrar 25 TL’ye satıyoruz. Çinekopu mesela 40 TL’ye düşürmüştük, bugün 50 TL’ye satıyoruz. Uskumru ise 10-15 TL’ye sattığımız oldu, bugünün şartlarında bu balık şu an 30 TL. Palamutun tanesini 25-30’a satarken, şimdi 50 TL yaptık. Bu hafta levrek de pahalandı, 70 TL oldu. Çipura 60 TL oldu. Bugünlerde biraz barbunda düşüş var. Samsun civarından gelen bu balığı önceden 50 TL’ye satarken, şu anda kilosunu 40 TL’den satıyoruz.”

[Fotoğraf: İHA]

Balıkçılar, havaların bir süre daha böyle devam edeceğini ve dolayısıyla fiyatların da yükselişini sürdüreceğini aktarıyor.