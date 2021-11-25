Özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Muhittin Gömeç, Yakutiye ilçesinde bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaptığı sırada fenalaştı.

Maçı yarıda bırakıp soyunma odasına geçen ve yere yığılan Gömeç'in kalp krizi geçirdiğini fark eden arkadaşları, kalp masajı yaparak durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Gömeç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gömeç'in cenazesi, Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.