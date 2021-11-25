Nevşehir'de hazırlanan ve üzerinde "Şiddete hep birlikte dur diyelim" yazılı ambalajlar, kent merkezinde ekmek satışı yapılan bazı iş yerlerine dağıtıldı.

Esnaf ekmekleri, üzerinde sloganın yanı sıra şiddete maruz kalan kadınların başvurabilecekleri merkezlerin iletişim numaralarının yer aldığı kese kağıdıyla müşterilere sundu.

[Fotoğraf: AA]

Belediye Başkanı Mehmet Savran da eşi Nejla Savran ile çalışmaya destek veren esnafı ziyaret ederek, iş yerlerinin camlarına asılması için "Şiddete hep birlikte dur diyelim" yazılı afiş ve flama dağıttı.