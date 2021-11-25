Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadına şiddete karşı ilgi çekici mesaj
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla bakkal ve büfelerde ekmekler, üzerinde "Şiddete hep birlikte dur diyelim" yazılı kese kağıtlarıyla satışa sunuldu.
Nevşehir'de hazırlanan ve üzerinde "Şiddete hep birlikte dur diyelim" yazılı ambalajlar, kent merkezinde ekmek satışı yapılan bazı iş yerlerine dağıtıldı.
Esnaf ekmekleri, üzerinde sloganın yanı sıra şiddete maruz kalan kadınların başvurabilecekleri merkezlerin iletişim numaralarının yer aldığı kese kağıdıyla müşterilere sundu.
[Fotoğraf: AA]
Belediye Başkanı Mehmet Savran da eşi Nejla Savran ile çalışmaya destek veren esnafı ziyaret ederek, iş yerlerinin camlarına asılması için "Şiddete hep birlikte dur diyelim" yazılı afiş ve flama dağıttı.
Etiketler: Kadına Şiddet Nevşehir
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